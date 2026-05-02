Robaron más de 700 litros de gasoil a un transportista y lo agredieron cuando intentó identificar a los sospechosos

El hecho ocurrió en el barrio Obrero de Añatuya. El damnificado denunció además el faltante de baterías y aseguró que fue atacado por un grupo de personas.

Hoy 13:31

Un grave hecho de inseguridad es investigado en la ciudad de Añatuya, donde un transportista denunció el robo de una importante cantidad de combustible de sus camiones y haber sido víctima de una agresión cuando intentó identificar a los responsables.

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El episodio se registró en el barrio Obrero, en el pasaje Segundo Sombra, donde el damnificado —de apellido Palomo— había dejado estacionadas sus unidades tras regresar de un viaje. Según indicó en su denuncia, durante su ausencia vecinos observaron movimientos sospechosos en la zona, compatibles con la extracción de gasoil de los vehículos.

Al regresar, el transportista detectó a un sujeto que se retiraba con un bidón cargado con combustible, por lo que decidió seguirlo hasta una vivienda cercana donde el individuo ingresó.

Lejos de poder esclarecer la situación, el denunciante fue sorprendido por una reacción violenta. De acuerdo con su testimonio, varias personas salieron en defensa del sospechoso, lo agredieron físicamente y lo amenazaron, obligándolo a retirarse del lugar para resguardar su integridad.

Posteriormente, al revisar sus camiones, constató el faltante de más de 700 litros de gasoil y dos baterías, elementos fundamentales para su actividad laboral.

La causa quedó en manos de la Justicia, que dispuso medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores no descartan que se trate de la modalidad delictiva conocida como “robo hormiga”, utilizada para sustraer combustible en pequeñas cantidades de manera reiterada.