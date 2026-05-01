Boca aprovechó una ráfaga en el primer tiempo, venció a Central Córdoba y quedó como líder

El Xeneize derrotó al Ferroviario por 2-1 en el “Madre de Ciudades” con goles de Velasco y Giménez sobre el final de la primera parte. Los de Pusineri descontaron a través de Michael Santos y dieron pelea hasta el final.

Hoy 18:42

Central Córdoba se despidió del Torneo Apertura 2026 con una derrota en casa: cayó 2-1 ante Boca Juniors en el estadio Único Madre de Ciudades, en el partido pendiente de la novena fecha de la Zona A.

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El equipo de Lucas Pusineri volvió a mostrar dificultades y cerró un semestre irregular, finalizando en la antepenúltima posición con 16 puntos, a cinco del último, Deportivo Riestra.

Dos golpes en el cierre del primer tiempo

El desarrollo del partido fue parejo durante gran parte de la primera mitad, pero Boca golpeó en el momento justo.

A los 43 minutos, Alan Velasco abrió el marcador y, apenas dos minutos después, Milton Giménez amplió la ventaja, dejando a Central Córdoba en una situación complicada antes del descanso.

Reacción que no alcanzó

En el complemento, el Ferro intentó reaccionar y logró descontar a los 11 minutos a través del uruguayo Michael Santos, que le devolvió la esperanza a su equipo.

Sin embargo, más allá de algunos intentos, no logró llegar al empate y terminó consumando una nueva derrota.

Un semestre para replantearse

Con este resultado, Central Córdoba cierra el Apertura lejos de los puestos de clasificación y con un rendimiento que deja interrogantes de cara a lo que viene.

El equipo santiagueño no logró encontrar regularidad y quedó relegado en la tabla, en una campaña que estuvo marcada por altibajos.

Boca, líder momentáneo

Por su parte, Boca alcanzó los 30 puntos y se posiciona momentáneamente como líder de la Zona A, a la espera de los resultados de Estudiantes y Vélez.

Ahora, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda pondrá el foco en la Copa Libertadores, donde visitará a Barcelona de Guayaquil este martes desde las 21.

Para Central Córdoba, en cambio, el torneo se terminó con una derrota que expone la necesidad de mejorar de cara al próximo semestre.