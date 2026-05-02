Milei habló con el primer ministro de Canadá y avanzan gestiones por un acuerdo con el Mercosur

El Presidente mantuvo un contacto con Mark Carney en medio del renovado interés de Ottawa por cerrar un tratado de libre comercio con el bloque regional.

Hoy 18:40

El presidente argentino Javier Milei mantuvo este viernes una comunicación telefónica con el primer ministro canadiense Mark Carney, en un contexto de reactivación de las negociaciones comerciales entre ese país y el Mercosur. El diálogo se dio en medio del interés de Ottawa por avanzar en un tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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La conversación se suma a una serie de contactos recientes entre ambos países. Días atrás, el ministro de Comercio canadiense, Maninder Sidhu, y el canciller argentino, Pablo Quirno, reafirmaron la intención de mantener un canal activo de negociación y profundizar los vínculos comerciales a medida que avance el proceso.

El acuerdo entre Canadá y el Mercosur no es nuevo. Las negociaciones comenzaron formalmente en 2018 y continúan vigentes, con señales recientes de impulso por parte del gobierno canadiense. Según datos oficiales, el comercio de bienes entre ambas partes alcanzó los 15.800 millones de dólares canadienses en 2024.

En el plano bilateral, Argentina se posiciona como el quinto socio comercial de Canadá en Sudamérica, con un intercambio que llegó a los 2.800 millones de dólares en 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 8,9%.

Detrás de este acercamiento hay también una estrategia más amplia del gobierno canadiense. Carney viene planteando la necesidad de diversificar mercados y reducir la dependencia económica de un solo socio, con el objetivo de ampliar sus exportaciones hacia otros destinos y fortalecer su presencia global.

En ese marco, durante los contactos diplomáticos recientes se identificaron sectores clave para la cooperación, como minerales críticos, energía y defensa. Estas áreas aparecen como prioritarias tanto para el desarrollo de inversiones como para la consolidación de cadenas de suministro estratégicas.

De hecho, ambos países ya cuentan con un antecedente concreto: un acuerdo firmado en marzo de 2025 sobre minerales críticos y sostenibilidad minera, orientado a potenciar la producción con mayor valor agregado y generar nuevas oportunidades económicas.

Aunque no trascendió un temario oficial detallado de la charla entre Milei y Carney, el diálogo se enmarca en la búsqueda de ampliar vínculos con socios del G7 y abrir nuevas oportunidades comerciales sin dejar de lado la relación con Estados Unidos. En ese sentido, el acercamiento con Canadá aparece como una vía complementaria para atraer inversiones y fortalecer sectores estratégicos de la economía argentina.