Silvina Escudero anuncia su separación tras casi diez años de relación

Silvina Escudero ha anunciado su separación de Federico después de casi una década juntos, sorprendiendo al mundo del espectáculo.

Hoy 19:21

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras la reciente noticia de la separación de Silvina Escudero, una artista reconocida y querida en la industria del entretenimiento.

Después de casi diez años de relación y cerca de cuatro años de matrimonio, Silvina Escudero y su esposo Federico han optado por tomar caminos diferentes. La información fue divulgada en el programa “LAM” de América TV, donde el conductor Ángel de Brito y el panelista Pepe Ochoa discutieron las razones detrás de esta significativa decisión.

Pepe Ochoa comentó que la pareja intentó superar sus diferencias: “Intentaron remar el tema. Tuvieron crisis y volvieron, y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”. Esta afirmación indica que la relación atravesó momentos difíciles en el pasado, lo que llevó a la ruptura.

Ochoa también aclaró que no existen terceros en discordia, señalando que “Ya están separados. Trataron, pero no pudieron. Es por el desgaste”. Este comentario subraya la importancia del desgaste emocional en las relaciones a largo plazo.

Poco después, Silvina Escudero se dirigió a su audiencia a través del programa “Polémica en el Bar”, donde rompió el silencio sobre el fin de su matrimonio. “A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas, y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón”, expresó Escudero, destacando la complejidad de su relación.

La artista continuó, afirmando que “Los últimos años han sido muy complicados para los dos”. Estas palabras reflejan el impacto emocional que ha tenido la situación en su vida personal, así como la necesidad de buscar un nuevo rumbo.