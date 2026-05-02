El gobernador de Mendoza respaldó a Milei: “El orden económico es clave para generar empleo”

Cornejo alineó su discurso con el rumbo nacional, defendió las reformas estructurales y destacó avances en inversión, energía y seguridad.

Hoy 20:07

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió un fuerte gesto de respaldo al presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, donde defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y lo vinculó con la estrategia de desarrollo local.

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“Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que el país atraviesa un cambio de modelo que Mendoza acompaña. En esa línea, remarcó que el orden macroeconómico es una condición esencial para recuperar la confianza, atraer inversiones y potenciar al sector privado.

Durante su discurso, Cornejo también hizo foco en la necesidad de sostener reformas estructurales. Planteó que el Estado debe ser más eficiente y transparente, y aseguró que en la provincia ya se registran avances concretos en materia de administración de recursos.

En el plano productivo, el gobernador destacó el potencial energético y minero. Aseguró que la denominada “Vaca Muerta mendocina” dejó de ser una expectativa para convertirse en una oportunidad estratégica, vinculada a la planificación estatal y a la generación de condiciones favorables para la inversión.

Además, el mandatario repasó indicadores de su gestión y destacó niveles históricos de inversión en infraestructura. Según señaló, la obra pública provincial representa el 14,5% del gasto total, mientras que la presión fiscal mantiene una tendencia a la baja, con devoluciones millonarias a los contribuyentes.

En cuanto al mercado laboral, Cornejo subrayó que Mendoza presenta una tasa de desocupación del 6,7%, por debajo del promedio nacional, y resaltó el posicionamiento de la provincia como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.

El discurso también incluyó un apartado sobre seguridad. “El orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, sostuvo, al tiempo que remarcó que los avances deben medirse con responsabilidad, teniendo en cuenta el impacto en las víctimas.

En el cierre, Cornejo apeló a una construcción colectiva para consolidar el crecimiento. “No se trata de que el Estado elija ganadores, sino de que toda la provincia pueda ser protagonista de una nueva etapa”, afirmó, en un mensaje que buscó integrar al sector productivo, académico y social en el desarrollo económico.