Qué dijo Lucas Pusineri tras la derrota de Central Córdoba ante Boca

El DT del Ferroviario reconoció errores clave, lamentó un tramo decisivo del partido y apuntó a mejorar para meterse entre los ocho.

Hoy 20:03

Lucas Pusineri no ocultó su enojo luego de la derrota de Central Córdoba frente a Boca Juniors en el Madre de Ciudades, y dejó un análisis cargado de autocrítica y proyección a futuro.

“Me fui enojado por diversas situaciones que se dieron en el partido. Tenía una carga emotiva ante un rival muy bueno, pero tuvimos tres minutos fatales que nos sacaron del partido”, expresó el entrenador, marcando el momento clave que inclinó la balanza.

En cuanto al desarrollo del juego, el DT valoró la reacción del equipo en el complemento: “En el segundo tiempo pudimos estar más conectados y el equipo venía creciendo, pero no logramos el empate”, lamentó.

Finalmente, Pusineri puso el foco en lo que viene y en la necesidad de evolucionar como equipo: “Hay que hacer autocrítica, tuvimos una meseta en el campeonato. A futuro, debemos armar un plantel que nos permita meternos entre los ocho, que es la cuenta pendiente para lograr un Central Córdoba mejor”, cerró.