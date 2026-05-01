Independiente se quedó con un triunfazo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El Rojo se impuso por 2 a 1 ante el Ciclón, en el marco de la última fecha de la fase regular del Apertura.

Hoy 20:42

Apareció cuando más lo necesitaba. Independiente, que venía golpeado tras la caída ante Deportivo Riestra, respondió en un contexto límite y superó una prueba que le venía siendo esquiva: ganar un partido determinante, fuera de casa por 4 a 0 y ante un rival de peso como San Lorenzo de Almagro. Con carácter, intensidad y concentración, el equipo sacó adelante un duelo clave y selló su pase a los playoffs del torneo.

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El Rojo jugó con la urgencia de una final. Fue agresivo para disputar cada pelota, inteligente para cerrar espacios y dinámico para generar opciones en ataque. Durante gran parte del encuentro logró asfixiar a su rival, impidiéndole pensar con una presión alta sostenida. Sin embargo, en el cierre tuvo que resistir: el equipo sintió el desgaste físico y terminó replegado, con Rodrigo Rey como figura para sostener el resultado.

Ambos equipos lograron el objetivo de clasificar, ya que el Ciclón también se metió en la siguiente fase favorecido por el empate entre Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba (1-1). Pero para Independiente, la mejor noticia fue otra: la confirmación de su temple en una instancia decisiva, algo que hasta ahora solo había mostrado en el triunfo ante Racing Club.

El planteo de Gustavo Quinteros fue clave. Iván Marcone se adueñó del mediocampo con solidez y precisión, mientras que Baltasar Barcia Abaldo y Alexis Gutiérrez marcaron diferencias con un gol y una asistencia cada uno. Santiago Montiel, como enlace, tuvo mayor participación, y Gabriel Ávalos aportó movilidad y criterio, aún sin convertir.

Así, con argumentos futbolísticos claros y una actitud distinta, Independiente firmó su mejor actuación como visitante en el semestre, una cuenta pendiente que arrastraba y que logró saldar en el momento más oportuno.