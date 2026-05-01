Unión empató con Talleres en Santa Fe y complicó su clasificación a octavos

El Tatengue igualó 1 a 1 ante la T y ahora depende de otros resultados para nos salir de los playoffs.

Hoy 20:35

Aunque se festejó el agónico gol de Cristian Tarragona, la sensación en el 15 de Abril fue de amargura. Unión de Santa Fe no pudo cumplir el objetivo: empató 1-1 ante Talleres de Córdoba y quedó en una situación límite. Ahora, deberá esperar resultados para clasificarse a los playoffs, dependiendo de que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y que Instituto de Córdoba no golee por una amplia diferencia a Estudiantes de Río Cuarto.

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Más allá del empate, el rendimiento dejó sensaciones encontradas. El equipo jugó con intensidad y asumió el protagonismo, pero volvió a fallar en la efectividad. Encima, un golazo de Rick antes de los 20 minutos puso en ventaja a Talleres y condicionó el desarrollo del partido desde temprano.

A partir de ese momento, todo fue de Unión. Empujado por su gente, el Tatengue arrinconó a su rival, que se replegó y apostó a la contra con el reloj como aliado. Sin embargo, la reacción llegó tarde en el campeonato, en un equipo que cerró la fase regular con cuatro empates consecutivos, una racha que terminó pesando demasiado.

En el final, Tarragona sacó un derechazo cruzado para marcar el empate y desatar un grito de desahogo que mantuvo viva la ilusión. Un gol que no solo rescató un punto, sino que también dejó una señal: pese a las dudas, Unión mostró carácter y todavía tiene argumentos para dar pelea, aunque ahora ya no dependa de sí mismo.