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Chaco: detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una niña de 12 años

El caso se detectó tras confirmarse un embarazo avanzado. La madre de la menor también fue detenida en el marco de la investigación

Hoy 21:26

Un hombre fue detenido este sábado acusado de abuso sexual contra una nena de 12 años en la provincia de Chaco.

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La causa empezó el 26 de abril, cuando la víctima entró por un dolor abdominal en el Hospital Perrando. En ese momento, la madre, de 30 años, fue detenida, consignó el sitio Data Chaco.

Al hacerle una ecografía, los médicos descubrieron que tenía un embarazo avanzado, por lo que la derivaron a la guardia de maternidad para “evaluar bien el caso, debido a que no tenía control de embarazo previo”, informó la directora del hospital, Andrea Mayol, al diario citado.

La víctima además tenía “signos de sufrimiento fetal”, por lo que le practicaron una cesárea.

A partir de la sospecha de un delito, los médicos llamaron a las autoridades. “Hicimos una denuncia policial, ya que, por protocolo, se considera víctima de abuso a toda niña embarazada menor de 14 años, por lo que activamos la alerta”, explicó la médica.

La fiscalía primero ordenó la aprehensión de la madre bajo la carátula de supuesto “encubrimiento agravado”; y luego la del hombre, que sería parte del círculo íntimo de la víctima, acusado por abuso sexual.

Mientras tanto, la nena permaneció internada, bajo asistencia médica y la protección de los organismos correspondientes.

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