Central Córdoba homenajeó a los héroes del ascenso del 86 en el Madre de Ciudades

En el entretiempo del partido entre Central Córdoba y Boca Juniors, en el Estadio Único Madre de Ciudades, se llevó a cabo un emotivo homenaje al plantel que consiguió el ascenso al Nacional B en 1986, una de las páginas más gloriosas del club santiagueño.

Los protagonistas de aquella histórica jornada del 15 de junio fueron reconocidos ante su gente, reviviendo la recordada victoria 3-2 frente a Club Atlético Mitre en el estadio Drs. José y Antonio Castiglione, en un partido que quedó grabado en la memoria del hincha ferroviario.

En ese encuentro, Marcelo Barraza fue figura con dos goles en el primer tiempo, mientras que Juan Carlos Roldán convirtió el tanto decisivo en el suplementario. Para Mitre habían anotado Ramón Gallo y José González. El equipo, dirigido por Segundo Corvalán, logró así una clasificación histórica a la primera edición del torneo de segunda categoría.

El reconocimiento formó parte de las actividades institucionales del club, con el objetivo de mantener viva una gesta inolvidable que sigue marcando la identidad de Central Córdoba.