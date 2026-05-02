Brian Sarmiento confesó que está enamorado de Danelik de Gran Hermano: "Sentí raro..."

El exfutbolista habló tras su salida del reality y admitió lo que siente por la participante, que sigue en competencia dentro de la casa.

Hoy 19:56

El exfutbolista Brian Sarmiento sorprendió al hablar sin filtro sobre sus sentimientos hacia Danelik Galazán, una de las figuras más destacadas de Gran Hermano: Generación Dorada. Tras su eliminación del programa, el vínculo que ambos construyeron quedó en pausa, pero él dejó en claro que lo que siente va más allá de una simple afinidad.

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Durante una charla en Telefe Streams junto a Daniela Celis y Coty Romero, Sarmiento reconoció el fuerte impacto emocional que le generó abandonar la casa. Según contó, la ausencia de Danelik fue lo primero que notó tras su salida del reality.

El exjugador relató que, al día siguiente de quedar fuera del programa, experimentó una sensación extraña al despertar. “Sentí raro saber que no la iba a ver, y lo primero que se me vino a la cabeza fue ella”, expresó, dejando en evidencia el peso que tomó la relación en su paso por el ciclo.

La confesión más contundente llegó cuando fue consultado directamente por sus sentimientos. “Si es cuestión de enamoramiento, te digo que sí”, aseguró, sin esquivar la palabra que define su vínculo con la participante.

Mientras tanto, Danelik Galazán continúa dentro de la casa, por lo que el futuro de la relación permanece abierto y sujeto a lo que ocurra en el desarrollo del programa. La historia entre ambos, que captó la atención del público, ahora quedó en suspenso fuera de cámara.