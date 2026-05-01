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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAY 2026 | 19º
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En vivo: San Lorenzo e Independiente definen su pase a octavos en el Nuevo Gasómetro

El Ciclón y el Rojo se enfrentan en la última fecha de la fase regular del Apertura con la clasificación en juego.

Hoy 17:38

Este sábado, San Lorenzo y Independiente se enfrentarán por la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, en lo que será el cierre de la etapa regular. El encuentro se disputará desde las 18.45 en el estadio Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports.

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