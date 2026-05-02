“Por fin”: el alivio de Franco Colapinto por su buena actuación en la clasificación del GP de Miami

El piloto argentino volvió a tener una buena actuación en la qualy y largará entre los diez primeros en la carrera principal.

Hoy 19:55

El argentino Franco Colapinto continúa consolidando su crecimiento en la Fórmula 1 y este domingo largará desde la octava posición en el Gran Premio de Miami, tras una nueva clasificación destacada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de la qualy, el piloto se mostró satisfecho con su rendimiento y valoró el trabajo realizado junto al equipo.

Te recomendamos: Franco Colapinto brilló en Miami: llegó a la Q3 y largará 8° en la carrera principal

“Hice una qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba bien y me acompañó. Por fin, después de cuatro carreras, empecé a encontrar un par de cosas. Hay aspectos que mejorar todavía, pero creo que con lo que teníamos lo maximicé. Es un gran día para mí y para el equipo”, expresó.

Un rendimiento en crecimiento

Colapinto viene mostrando una evolución constante durante el fin de semana en Miami, con buenas actuaciones tanto en la clasificación sprint como en la qualy principal.

“Por alguna razón, en los circuitos callejeros y en los que no conozco rindo mejor. Este año no conocía ninguno, ahora se terminan. Fue un buen día. La Sprint fue difícil, pero hice dos grandes clasificaciones. Fueron vueltas muy buenas”, analizó.

Te recomendamos: Franco Colapinto se lamentó por el toque con Verstappen en la sprint de Miami: "Podría haber sumado"

El respaldo del público argentino

Además, el piloto destacó el acompañamiento de los fanáticos argentinos en el circuito, que le dieron un clima especial a la jornada.

“Acá somos locales, está lleno de argentinos, quiero darles algo lindo para disfrutar”, aseguró en diálogo con Fox Sports.

Con un lugar en el top 10 de la grilla, Colapinto tendrá la oportunidad de pelear por puntos en una carrera exigente.

El objetivo será sostener el ritmo mostrado en la clasificación y confirmar en pista el gran momento que atraviesa en su primera temporada completa en la máxima categoría.