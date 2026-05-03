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María Belén Ludueña y Jorge Macri celebran el nacimiento de su hijo Vito

María Belén Ludueña dio a luz a su primer hijo, Vito, en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, tras una cesárea programada.

Hoy 06:34

En las primeras horas de la mañana del jueves, se anunció que María Belén Ludueña ha dado a luz a su primer hijo, Vito, en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires.

La espera llegó a su fin tras confirmarse que María Belén Ludueña tuvo una cesárea programada, una información que fue adelantada por el Jefe de Gobierno local esta semana. En las próximas horas, la conductora y el político compartirán más detalles a través de sus redes sociales.

Hace unas horas, la periodista marplatense compartió en su cuenta de Instagram que se dirigía al Sanatorio Otamendi. Con emoción palpable, el matrimonio expresaba su alegría por la llegada de Vito.

María Belén publicó: "Última foto de 2", junto a una imagen donde mostraba su panza de embarazada. "¡Chau panza! ¡Te voy a extrañar! ¡Gracias Virgencita por este embarazo privilegiado!", expresó la exfigura de El Trece.

La llegada de Vito es un momento de felicidad para el matrimonio, quienes tuvieron varios intentos previos por formar una familia. Este bebé representa un sueño cumplido para ellos.

En una entrevista reciente, María Belén explicó que eligieron el nombre Vito por su significado, que es "vida y protección". Estos valores son lo que desean transmitirle desde el primer día al pequeño, afirmando que el bebé fue "muy buscado".

Al conocerse la noticia meses atrás, la conductora compartió su experiencia sobre el difícil camino de los tratamientos para concebir. "La verdad es que el camino no es fácil para el que pasa por un tratamiento, pero se puede", reflexionó, destacando la importancia de contar con grandes profesionales y la fe personal en este proceso.

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