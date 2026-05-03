Por qué un posible Superclásico no se jugaría en el Monumental y qué debe pasar para que se crucen River y Boca

El Xeneize quedó cerca de asegurarse el segundo puesto de la Zona A y, con ese escenario, ya se empieza a dibujar el cuadro de los playoffs. El Millo define su posición esta tarde.

Hoy 10:53

La fase regular del Torneo Apertura todavía no terminó, pero el posible cruce entre Boca y River ya empieza a generar expectativa.

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Tras vencer a Central Córdoba por 2-1 en Santiago del Estero, el Xeneize quedó virtualmente asegurado en el segundo lugar de la Zona A, salvo que Vélez consiga una goleada histórica ante Newell’s.

Con ese panorama, en Boca ya saben que, si se confirma su segundo puesto, no habrá chance de enfrentar a River en los octavos de final de los playoffs. Además, si el Superclásico llega a darse en otra instancia, tampoco podría definirse en el Monumental.

La posibilidad más concreta de cruce aparece en los cuartos de final. Para que eso ocurra, River debería terminar tercero en la Zona B, algo que sucedería si obtiene un resultado peor que Argentinos Juniors. En ese caso, como Boca sería segundo de su grupo, el encuentro se jugaría en La Bombonera.

Distinto sería el escenario si el Millonario termina segundo o cuarto en su zona. Si eso ocurre, quedaría ubicado del otro lado del cuadro y el Superclásico recién podría darse en una eventual final, que se jugaría en cancha neutral.

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES HOY





De esta manera, un cruce entre Boca y River en semifinales queda descartado. La expectativa, entonces, dependerá de cómo cierre River la fase regular y de los resultados que terminen de ordenar el cuadro de los playoffs.