Julián Weich habló de su difícil momento: “Voy a cerrar mi empresa”

El conductor contó en televisión la decisión que tomó con su emprendimiento solidario, creado para ayudar a ONG.

Hoy 10:55

Julián Weich estuvo como invitado este sábado en La noche de Mirtha (eltrece) y sorprendió al contar que está a punto de cerrar Conciencia, la empresa que creó con un fin solidario.

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El proyecto, según explicó, funcionó durante años con la idea de donar parte de sus ganancias a ONGs a través de la venta de productos de primera necesidad como agua, puré de tomate, arroz y pintura.

En medio de la charla, el conductor fue directo: “Yo estoy por cerrar Conciencia, mi marca”. La reacción de Juana Viale -que este fin de semana reemplazó a Mirtha- no tardó en llegar: “¡No! ¿Pero por qué?”.

Al aire del programa, el actor profundizó en los motivos detrás de su decisión: “Porque no funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar”.

Ante la insistencia de la conductora por querer saber qué fue lo que pasó, Julián explicó el contexto económico que lo llevó a tomar esta determinación: “Porque se acabó el consumo. O sea, el consumo no alcanza para que yo esté dentro del consumo general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo”.

Y agregó: “Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y que no dono. Ya está”.

Además, remarcó las dificultades que enfrenta el proyecto en la actualidad: “No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”.

En ese sentido, también hizo referencia a la falta de apoyo: “Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender”.

Por último, Weich aclaró que se trataba de una empresa y no de una fundación: “Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar”.