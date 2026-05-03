El cruce en cámara de una “sexy fanática” que causó furor en el Gran Premio de Miami de la F1

Ivana Knoll, conocida como Miss Croacia durante la Copa del Mundo 2022, irrumpió en el paddock de la Máxima en medio de un segmento de TV.

Hoy 09:42

El regreso de la Fórmula 1 en Miami estuvo marcado por un episodio inesperado durante la retransmisión de Sky Sports. Un operador de cámara desvió la atención del público al enfocar a Ivana Knoll, la modelo croata popularmente conocida como la “aficionada más sexy” del Mundial 2022, en plena transmisión y ante millones de espectadores. El incidente, se volvió viral y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios celebraron el momento con ironía y humor.

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La aparición de Ivana Knoll en el paddock del Gran Premio de Miami no pasó desapercibida. La modelo, que ganó notoriedad internacional durante el Mundial de Rusia 2018 y que consolidó su fama en el Mundial de Qatar, suele compartir imágenes de sus visitas a los eventos deportivos más relevantes con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Este fin de semana, la croata volvió a Miami, ciudad que, desde la inclusión del circuito en el calendario de la F1 en 2022, se transformó en una cita fija para celebridades y personalidades del espectáculo. Entre los asistentes se encontraban Colin Farrell y Patrick Dempsey.

Durante un segmento en vivo, el equipo de comentaristas integrado por Simon Lazenby, Naomi Schiff y Jenson Button analizaba el desarrollo del fin de semana cuando la cámara captó a Ivana Knoll desfilando junto al grupo. Al acercarse al objetivo, el operador giró la lente hacia la modelo, lo que generó una reacción inmediata tanto en los integrantes del equipo como en los aficionados presentes. Un miembro de uno de los equipos de la Fórmula 1 fue visto reaccionando con asombro tras el paso de Knoll, imagen que también quedó registrada en la transmisión.

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El impacto de este momento se trasladó rápidamente a las redes sociales. Los espectadores no tardaron en compartir memes y comentarios sobre lo sucedido. Un usuario escribió: “Jajajaja la cámara está loca jajaja”, mientras que otro agregó: “El cámara olvidó que estaba en directo”. Entre las reacciones más destacadas, se leyó: “Todos nos distrajimos”. La situación fue interpretada con humor y desató una serie de bromas sobre la supuesta “distracción” del camarógrafo y su “dedicación” al trabajo.

Un espectador comentó: “Espero trabajar tan duro como el camarógrafo de la F1”, y otro apuntó: “Estoy bastante seguro de que muchos le están exigiendo una generosa bonificación”.

La presencia de Ivana Knoll en la Fórmula 1 se ha convertido en una constante desde que el Gran Premio de Miami se sumó al calendario de la categoría. La modelo, nacida en Alemania y elegida como la más bella de Croacia en 2016, relató en una entrevista con el portal Barstool Sports que su popularidad se disparó durante el Mundial de Qatar, donde su estilo en las gradas atrajo la atención de fanáticos y futbolistas. Knoll también apoyó a la selección croata en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque el impacto mediático alcanzó niveles inéditos en la última cita en Medio Oriente.

En cuanto a la jornada que vivió en Miami, la croata compartió unas fotos y videos de lo que fue su paso por el paddock, además, en sus stories, hizo referencia al particular episodio del que fue protagonista.

La escena sirvió de preámbulo a una jornada que, en lo deportivo, tuvo como protagonistas a Lando Norris, ganador de la carrera sprint, y a Kimi Antonelli, quien se aseguró la pole position. Max Verstappen clasificó segundo, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton y George Russell completaron los primeros puestos de la parrilla.

La organización del evento también informó sobre un ajuste en el horario de la competencia, adelantando la largada a las 14:00 (hora de Argentina) ante el pronóstico de tormentas eléctricas. La decisión se tomó tras consultar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y a las autoridades locales de Miami, en línea con la normativa de seguridad vigente en Florida, que exige la suspensión de actividades al aire libre en caso de riesgo de descargas eléctricas.