Un piloto fue descalificado y cambió la grilla del GP de Miami: por qué beneficia a Colapinto

La FIA informó la sanción a Isak Hadjar tras comprobarse que el piso de su coche superaba las medidas reglamentarias.

Hoy 09:37

A horas del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, no solo hubo cambios en el horario por cuestiones climáticas, sino también una modificación clave en la grilla de largada que impacta directamente en el entorno de Franco Colapinto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La FIA descalificó a Isack Hadjar tras detectar una irregularidad técnica en su monoplaza durante la inspección posterior a la clasificación. El piloto de Red Bull, que había terminado noveno, perdió su lugar en la parrilla y largará desde el pitlane.

Qué pasó con Hadjar

Según el comunicado oficial, los comisarios comprobaron que la tabla del suelo del auto excedía en dos milímetros la medida reglamentaria, lo que derivó en la sanción.

Tras una audiencia este domingo por la mañana, se confirmó la decisión: anulación de su tiempo en la qualy y salida desde boxes.

Beneficio indirecto para Colapinto

Aunque Franco Colapinto mantendrá su 8° posición de largada, la modificación genera un cambio estratégico importante: su compañero Pierre Gasly avanzará al noveno lugar, quedando inmediatamente detrás del argentino.

Esto representa una situación favorable para Alpine, que tendrá a sus dos autos juntos en zona de puntos y con posibilidades de trabajar en conjunto durante la carrera.

La grilla actualizada

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi)

Desde boxes: Isack Hadjar (Red Bull)

Se viene una carrera clave

Con este nuevo escenario, Colapinto no solo largará en zona de puntos, sino que además contará con un contexto más favorable en la primera vuelta, evitando presión directa desde atrás de un rival competitivo como Hadjar.

La carrera, que fue adelantada a las 14 (hora argentina) por amenaza de tormentas, tendrá todos los condimentos: clima incierto, estrategia y un argentino que vuelve a ser protagonista tras su mejor clasificación en la Fórmula 1.

Ahora, el objetivo está claro: aprovechar la oportunidad y sumar puntos en Miami.