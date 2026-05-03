PAMI en Santiago del Estero: investigan maniobras de sobrefacturación y prácticas fantasma

Una auditoría interna detectó irregularidades en prestaciones oftalmológicas, con facturación de prácticas inexistentes y sobreprecios que habrían generado un importante perjuicio al sistema.

Hoy 09:48

El PAMI detectó una red de fraude en prestaciones oftalmológicas que se replica en distintos puntos del país y que tiene un fuerte impacto en Santiago del Estero.

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Según una auditoría interna difundida por Infobae, las irregularidades incluyen sobrefacturación, prácticas inexistentes y cobros indebidos a afiliados.

En la provincia, uno de los casos más relevantes involucra a una óptica y una sociedad comercial que acumularon 606 maniobras de sobrefacturación, generando un perjuicio estimado en 10,4 millones de pesos. El informe también detectó que el 95% de las derivaciones se concentraban en un mismo prestador, con vínculos familiares directos, lo que evidencia un posible circuito cerrado con conflicto de intereses.

Las maniobras más frecuentes incluyen la facturación de lentes de alta graduación —hasta cinco veces más costosos— cuando en realidad se entregaban productos de menor valor. También se identificaron prestaciones fantasma, con consultas sin respaldo clínico, y el cobro adicional a afiliados por supuestos servicios “premium” que debían estar cubiertos.

El esquema no se limita a Santiago del Estero: se repite en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, con patrones similares entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos. Sin embargo, la magnitud de los casos detectados en territorio santiagueño lo ubica entre los focos más relevantes de la investigación.

Las auditorías forman parte de un proceso más amplio iniciado en 2023 para revisar el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME), donde ya se habían detectado irregularidades como falsificación de recetas y facturación de prácticas inexistentes.

Actualmente hay al menos seis causas judiciales en curso en la Justicia Federal, impulsadas por el organismo junto a la UFI-PAMI. Desde la conducción, encabezada por Esteban Leguízamo, aseguran que se intensificaron los controles y que el objetivo es desarticular estas maniobras y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso pone el foco en la necesidad de reforzar los controles en el sistema de salud y expone el impacto concreto de estas prácticas en una de las provincias afectadas.