Córdoba: una mujer salió a caminar y la encontraron muerta en un camino rural

Investigan si Estefanía Isabel Villamea fue atropellada por una maquinaria agrícola.

Hoy 10:39

Una mujer de 30 años fue encontrada muerta a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, en la provincia de Córdoba, y la Justicia intenta determinar si fue víctima de un accidente.

Por el momento, no hay detenidos y la causa se encuentra en plena etapa de investigación. La principal hipótesis es que fue atropellada por una máquina agrícola.

La víctima fue identificada como Estefanía Isabel Villamea, de la ciudad de Oliva y madre de un nene de 5 años. Según los primeros datos incorporados al expediente, la mujer solía caminar por ese sector todas las mañanas.

El hallazgo se produjo el jueves pasado, cuando un vecino dio aviso a la Policía. Al llegar a la zona, los efectivos, junto a un servicio de emergencias, constataron que la mujer ya estaba muerta.