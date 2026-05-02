Güemes visita a Midland con la urgencia de retomar la senda de la victoria

El Gaucho jugará desde las 16.30 en Buenos Aires por la fecha 12 de la Primera Nacional y necesita sumar para salir del fondo.

Hoy 09:00

Güemes afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional cuando visite a Midland, desde las 16.30, por la fecha 12 de la Zona B.

El conjunto santiagueño llega golpeado tras la derrota 2-0 ante Atlanta en condición de local y necesita recuperarse para mejorar su posición en la tabla, donde se ubica 15° con 10 puntos.

Obligado a reaccionar

El presente del Gaucho es incómodo y lo obliga a sumar en un escenario difícil como visitante.

El equipo buscará reencontrarse con su mejor versión y cortar la racha negativa para empezar a salir de los últimos puestos.

Midland quiere seguir arriba

Por su parte, Midland también llega con la necesidad de levantarse tras caer en la fecha pasada ante Chacarita, aunque su realidad es distinta.

El conjunto bonaerense se mantiene en zona de Reducido y buscará un triunfo que le permita sostenerse entre los equipos que pelean por el ascenso.

Datos del partido

Partido: Midland vs. Güemes (S.E.)

Midland vs. Güemes (S.E.) Hora: 16:30

Árbitros: