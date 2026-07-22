Habitar críticamente el espacio virtual

El gran desafío de la educación cívica actual es el de enseñar a reconocer estas dinámicas maliciosas, para que sean los propios adolescentes quienes puedan evaluar los contenidos.

Hoy 05:05

Por Facundo Odasso, en diario Clarín

Las redes sociales son el espacio público de interacción social predilecto de los adolescentes. Con un tiempo de uso promedio de 7 horas al día, la cuestión ahora no es tanto el tiempo que una persona pasa “on line”, sino el cómo se desenvuelven en esta nueva realidad.

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El entorno virtual se encuentra configurado por dos cuestiones que convergen hacia un escenario preocupante. Por un lado, la proliferación de contenido sintético nocivo realizado por sistemas de IA. Por otro lado, la función de los algoritmos que, en su propósito de cooptar nuestra atención y mantenernos enganchados, nos encierran en “burbujas” que reducen la diversidad informativa. A esto se añade el ataque intencional al periodismo profesional y una descalificación sistemática de las ciencias sociales; pilares fundamentales al momento de implementar un análisis crítico responsable de contenidos en redes sociales.

Esto contribuye a maximizar la confusión y la incertidumbre en los espacios virtuales, al tiempo que se crean realidades fragmentadas y burbujas discursivas que rompen el espacio común. Así queda consolidada la Posverdad: un estado en el cual las referencias informativas se diluyen y la manipulación emocional se vuelve más sencilla.

Los adolescentes navegan en estos contextos digitales complejos y son atravesados por contenidos que carecen de veracidad, que tiene la intención de desinformar, propagar discursos de odio o que los perjudican desde lo emocional al instalar y legitimar estereotipos que distorsionan la percepción de su identidad personal.

En este sentido, el gran desafío de la educación cívica actual es el de enseñar a reconocer estas dinámicas maliciosas, para que sean los propios adolescentes quienes puedan analizar y evaluar los contenidos que circulan en redes sociales.

El objetivo debe ser acompañar a los estudiantes en la adopción de una actitud crítica, que aprendan a desarmar las narraciones de los contenidos e identificar desde dónde se producen los discursos e ideas, qué realidades construyen y qué efectos sociales, económicos y políticos generan.

Esto puede lograrse guiando a los alumnos en la formulación de preguntas que los ayuden a cuestionar la intención y el contexto del contenido que ven, y practicando con ellos la corroboración y contrastación de la información (fact-checking) para verificar la veracidad de la misma, con el fin de que puedan seleccionar y utilizar datos y fuentes confiables para la toma de decisiones.

Algunos países ya comenzaron el proceso de prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. Está iniciativa debe estar acompañada por una educación cívica digital en las escuelas. Es decir, una alfabetización que desarrolle el conjunto de competencias que permitan a los adolescentes habitar el espacio virtual de manera crítica, ética y responsable, comprendiendo que no existe nada inocente o imparcial en las redes sociales. Para UNESCO, se trata de una educación que vincule el pensamiento crítico y la participación democrática, para aprovechar el verdadero potencial y las oportunidades que brindan internet y las redes sociales.