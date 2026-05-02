Mitre recibe a Acassuso con la necesidad de volver al triunfo en la Primera Nacional

El Aurinegro jugará desde las 15 ante su gente buscando sumar de a tres para salir de la zona de descenso.

Hoy 10:00

Mitre afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional cuando reciba a Acassuso, desde las 15, en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, por la fecha 12 de la Zona A.

El equipo dirigido por Cristian Mazzón necesita con urgencia volver al triunfo en un momento delicado, ya que comenzará la jornada en zona de descenso, tras el empate de Central Norte registrado este sábado.

Un inicio con empate y la necesidad de ganar

El Aurinegro viene de igualar ante Chaco For Ever en Resistencia, en lo que fue el debut de Mazzón como entrenador tras la salida de Carlos Mayor.

Si bien mostró algunos signos de mejoría, el equipo no logró sumar de a tres y ahora está obligado a hacerlo en casa para empezar a cambiar su presente.

Acassuso, con la misma necesidad

Por su parte, el conjunto bonaerense también llega con la intención de recuperarse, luego de caer en la última fecha ante Estudiantes de Caseros.

Actualmente, Acassuso se ubica en el puesto 15 con 10 puntos, por lo que también buscará sumar para alejarse de los últimos puestos.

Datos del partido

Partido: Mitre (S.E.) vs. Acassuso

Mitre (S.E.) vs. Acassuso Hora: 15:00

15:00 Estadio: Dres. José y Antonio Castiglione

Árbitros:

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Gastón Monson Brizuela Asistente 1: Hernán Vallejos

Hernán Vallejos Asistente 2: Martín Grasso

Martín Grasso Cuarto árbitro: Luis Martínez

Un duelo clave por la permanencia

El encuentro tendrá un valor especial para ambos equipos, que necesitan sumar para escapar de la parte baja de la tabla.

En ese contexto, Mitre intentará hacerse fuerte en casa y reencontrarse con la victoria en un partido que puede marcar un antes y un después en su campaña.