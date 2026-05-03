El pez remo vuelve a ser avistado en las costas mexicanas

El avistamiento del pez remo en las costas de La Paz ha generado asombro y preocupación entre científicos, ya que su aparición puede indicar cambios ambientales significativos.

Hoy 10:44

Las costas mexicanas han sido testigo de un fenómeno extraordinario que ha dejado a turistas y biólogos marinos en estado de asombro. Recientemente, un Pez Remo (Regalecus glesne), conocido como el pez del fin del mundo, fue captado nadando inusualmente cerca de una embarcación en La Paz.

Este avistamiento se suma a una serie de encuentros, ya que en el mes de abril de 2026 se han documentado tres ejemplares en menos de un mes, incluyendo dos avistamientos previos en Cabo San Lucas, lo que ha generado inquietud entre los científicos.

El Pez Remo es famoso por su tamaño, alcanzando longitudes de hasta 11 metros, lo que lo convierte en el pez óseo más largo del mundo. Su aspecto plateado y su aleta dorsal rojiza han dado pie a numerosas leyendas sobre serpientes marinas y desastres naturales.

En la cultura japonesa, se cree que la aparición de este pez es un presagio de terremotos y tsunamis, relación que se reforzó tras los eventos de Japón en 2011. Sin embargo, el miedo que suscita esta criatura está basado en la superstición más que en la ciencia.

A pesar de las leyendas, los expertos del Museo de Historia Natural de Florida y Ocean Conservancy advierten que avistar un pez remo en la superficie puede ser una señal de alerta biológica. Su presencia podría indicar que el pez está enfermo, desorientado o en peligro debido a factores ambientales como corrientes marinas intensas o cambios de temperatura.

La aparición masiva del pez remo en Baja California Sur ha captado la atención de los biólogos, quienes están analizando las implicaciones de estos encuentros en relación con el estado del océano Pacífico. Aunque no se ha comprobado una conexión directa entre este pez y los sismos, la frecuencia de avistamientos en 2026 es motivo de preocupación.

Mientras las redes sociales se llenan de imágenes del gigante de plata, los habitantes de La Paz oscilan entre la fascinación por esta criatura casi mitológica y la inquietud que suscita su repentina presencia en sus aguas.