Fuerte llamado del Papa León XIV ante la violencia contra periodistas

Advirtió sobre violaciones abiertas y encubiertas a la libertad de prensa y rindió homenaje a reporteros caídos en conflictos.

Hoy 12:19

El Papa León XIV ha expresado este domingo su preocupación por las "constantes violaciones" a la libertad de prensa en todo el mundo, al denunciar que este derecho fundamental se vulnera tanto de forma evidente como encubierta, y ha recordado a los numerosos periodistas fallecidos en guerras y actos de violencia.

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En el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, promovida por la Unesco, el Pontífice ha rendido homenaje a los profesionales de la información que han perdido la vida.

Tras el rezo del Regina Caeli, el Papa ha lamentado que la libertad de prensa sea frecuentemente atacada y ha subrayado el testimonio de los periodistas asesinados como un llamamiento a la verdad y la justicia.

Con el inicio del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, el Papa también ha animado a los fieles a renovar la alegría de reunirse como Iglesia para rezar el Rosario.

Durante su saludo, el Pontífice ha encomendado a la oración de los presentes sus intenciones, especialmente por la comunión dentro de la Iglesia y por la paz en el mundo.

El Santo Padre también ha dirigido un saludo especial a los fieles de Roma y a los peregrinos llegados de distintos países. De manera particular, saludó a los peruanos residentes en Roma que integran la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

Finalmente, ha reconocido la labor de la Asociación "Meter", que desde hace tres décadas trabaja en la defensa de menores frente a los abusos, promoviendo la prevención y el acompañamiento a las víctimas. El Papa ha agradecido su servicio y compromiso en esta misión.