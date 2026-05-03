Nicolás Varrone sufrió la lluvia y terminó 13° en una accidentada carrera de Fórmula 2 en Miami

El piloto argentino venía de un gran fin de semana, con sexto puesto en clasificación y cuarto lugar en la sprint, pero una carrera complicada por la lluvia le impidió cerrar con otro buen resultado.

Hoy 13:02

Nicolás Varrone no pudo redondear el gran fin de semana que venía construyendo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. El piloto argentino terminó 13° en una carrera principal marcada por la lluvia, los incidentes y las interrupciones.

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El representante del equipo neerlandés Van Amersfoort Racing había mostrado un rendimiento muy sólido en la previa: fue sexto en la clasificación y luego consiguió un destacado cuarto puesto en la carrera sprint, resultado que ilusionaba con otro buen cierre en suelo estadounidense.

Sin embargo, la fuerte lluvia que cayó sobre Miami durante la mañana de este domingo alteró por completo el desarrollo de la jornada. Las condiciones climáticas no solo afectaron a la Fórmula 2, sino que también obligaron a reprogramar la largada de la Fórmula 1.

La carrera comenzó de manera complicada, con presencia del safety car y una pista muy difícil para todos los pilotos. En ese contexto, Varrone fue perdiendo posiciones con el correr de las vueltas y quedó lejos de la pelea por los puntos.

El argentino también atravesó momentos de tensión: primero, casi lo chocan en la zona de boxes; luego, recibió una penalización de 10 segundos por un toque con Stenshorne, maniobra que dejó fuera de competencia a su rival.

Finalmente, la victoria quedó en manos del italiano Gabriele Mini, piloto de la Academia Alpine. El podio lo completaron Dino Beganovic, de DAMS y la Academia Ferrari, y Rafa Camara, de Invicta Racing FIA F2.

Más allá del resultado final, Varrone dejó señales positivas durante el fin de semana en Miami, especialmente por su rendimiento en clasificación y en la sprint, aunque la lluvia terminó condicionando sus chances en la carrera principal.