¡Pumitas históricos! vencieron por primera vez a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

El seleccionado argentino juvenil derrotó 25-17 a los Baby Blacks en Sudáfrica y consiguió un triunfo inolvidable en la segunda fecha del certamen.

Hoy 13:27

Los Pumitas lograron una victoria histórica en el Rugby Championship M20 al vencer por 25-17 a Nueva Zelanda, en un partido disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, de Port Elizabeth, Sudáfrica.

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El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda tuvo una actuación de enorme carácter y consiguió derrotar por primera vez en la historia a los Baby Blacks, una de las potencias mundiales del rugby juvenil.

Desde el comienzo, el seleccionado argentino salió decidido a imponer condiciones. A los seis minutos, Juan Preumayr apoyó el primer try del partido, aunque la conquista fue anulada por el TMO por una infracción previa.

Lejos de sentir el golpe, Los Pumitas mantuvieron la presión y dominaron gran parte del arranque. A los 16 minutos llegó finalmente la apertura del marcador: Preumayr y Federico Serpa combinaron por la punta y el apertura terminó llegando al ingoal para marcar el primer try argentino.

Luego, a los 24 minutos, Serpa amplió la diferencia con un penal y dejó el partido 8-0 a favor de Argentina. Nueva Zelanda reaccionó recién pasada la media hora, cuando Haki Wiseman encontró espacios para descontar.

En el cierre del primer tiempo, Los Pumitas aprovecharon un momento clave del partido. Con dos jugadores menos en el conjunto neozelandés, Argentina sumó un try penal y se fue al descanso arriba por 15-12, pese al descuento posterior de JD Van Der Westhuizen.

En el complemento, los Baby Blacks intentaron adueñarse de la pelota y jugar en campo argentino, pero la defensa albiceleste sostuvo el resultado con mucha intensidad. A los 55 minutos, Luciano Avaca interceptó una pelota clave y corrió en soledad hacia el ingoal para estirar la ventaja.

Más tarde, Ramón Fernández Miranda volvió a apoyar para Los Pumitas, en otro golpe decisivo para encaminar la victoria. Nueva Zelanda descontó con un try de Finn McLeod, pero no le alcanzó para torcer la historia.

El cierre fue caliente y con suspenso, ya que los neozelandeses llegaron a apoyar otro try que fue anulado a instancias del TMO, lo que le dio aire al equipo argentino en los minutos finales.

Finalmente, Los Pumitas se quedaron con el triunfo por 25-17, consiguieron su primera victoria en el torneo y firmaron una página dorada: el primer triunfo ante el seleccionado juvenil de Nueva Zelanda.

Síntesis

Los Pumitas (25): Fabrizio Cebron, Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides, Franco Marizza, Jerónimo Sorondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Federico Serpa, Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll (C), Bautista Quiroga Miguens y Simón Pfister.

Ingresaron: Nicolás Cambiasso, Benjamín Farías Cerioni, Germán Tello Fredes, Agustín Ponzio, Basilio Cañas, Benjamín Ledesma Arocena, Ramón Fernández y Manuel Giannantonio.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Nueva Zelanda (17): Ethan Webber, Josh Findlay, Alex Hewitt, Alex Arnold, Jake Frost, Logan Platt, Kobe Brownlee, Finn McLeod, Charlie Sinton, Mika Muliaina, JD Van Der Westhuizen, Haki Wiseman, Oliver Guerin, Jay Reihana y Cohen Norrie.

Ingresaron: Luka Patumaka Makata, Charlie Wallis, Dane Johnston, Johnny Falloon, Micah Fale, Boston Krone, Angus Revell y Logan Williams.

Entrenador: Kane Jury.

Puntos en el primer tiempo: 16’ try de Federico Serpa (LP), 24’ penal de Federico Serpa (LP), 32’ try de Haki Wiseman convertido por Cohen Norrie (NZ), 35’ try penal (LP), 39’ try de JD Van Der Westhuizen (NZ).

Resultado parcial: Los Pumitas 15 - 12 Nueva Zelanda.

Puntos en el segundo tiempo: 15’ try de Luciano Avaca (LP), 30’ try de Ramón Fernández (LP), 33’ try de Finn McLeod (NZ).

Resultado final: Los Pumitas 25 - 17 Nueva Zelanda.

Amonestados: 35’ Jake Frost (NZ) y 36’ Ethan Webber (NZ).

Expulsados: no hubo.

Referee: Ella Goldsmith, de Australia.

Estadio: Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Sudáfrica.