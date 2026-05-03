Del Potro sorprendió a Colapinto en el paddock de Miami: “Es enorme, enorme literal”

El extenista argentino apareció mientras el piloto brindaba una nota en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y lo felicitó por su presente en la máxima categoría.

Hoy 14:05

La previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 tuvo una fuerte impronta argentina. Además de la presencia de Lionel Messi en el paddock, Juan Martín Del Potro también dijo presente y compartió un momento especial con Franco Colapinto.

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El encuentro se dio mientras el piloto argentino brindaba una nota. En ese momento, el extenista tandilense se acercó para saludarlo y felicitarlo por su trabajo en la Fórmula 1, en una escena que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

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La periodista Florencia Andersen, especialista en automovilismo, relató el momento en su cuenta de X: “En el medio de la nota, apareció ‘la torre de Tandil’ a felicitar a Franco Colapinto por su trabajo en la F1”.

Además, Andersen contó que Del Potro se declaró “muy fanático” de la categoría desde hace varios años y expresó su alegría por ver a un argentino representando al país en la máxima división del automovilismo mundial.

El cruce también dejó una frase divertida de Colapinto, sorprendido por la presencia y la altura del extenista. “Es enorme, enorme literal”, lanzó entre risas, según relató la periodista.

La aparición de Del Potro se dio en una jornada especial para el deporte argentino en Miami, donde Messi también revolucionó el paddock. El capitán de la Selección Argentina llegó junto a Antonela Roccuzzo y se instaló en el box de Mercedes.

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La presencia del rosarino ocurrió pocos días después de su encuentro con Colapinto en el predio de Inter Miami, donde el piloto también compartió un momento con Rodrigo De Paul antes del Gran Premio.

Así, la previa de la carrera dejó una postal bien argentina: Colapinto listo para salir a pista, Messi disfrutando desde el paddock y Del Potro acompañando de cerca a otro deportista nacional que busca consolidarse en la Fórmula 1.