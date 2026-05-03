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Se promueve el autocuidado desde la primera infancia con el taller "Jugando También me Cuido"

La iniciativa se desarrolló en el Jardín “Payasito” y apunta a fortalecer hábitos saludables desde edades tempranas.

Hoy 14:42

En el marco de las políticas de prevención y salud integral impulsadas por la gestión del Intendente Roger Nediani, la Dirección de Prevención en Adicciones llevó a cabo una jornada educativa destinada a los más pequeños de la comunidad.

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En este sentido, el equipo técnico de la mencionada dirección, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, se trasladó al Jardín Municipal N° 9 "Payasito". Allí se desarrolló el taller titulado "Jugando También me Cuido", una iniciativa diseñada específicamente para alumnos de las salas de 4 y 5 años.

El objetivo central del encuentro fue abordar pautas de autocuidado y hábitos saludables a través de dinámicas lúdicas y pedagógicas adaptadas a la edad preescolar. La utilización del juego como herramienta principal permite que los niños incorporen conceptos fundamentales sobre el cuidado de su cuerpo y su bienestar emocional de una manera natural y amena.

Esta actividad forma parte de un cronograma extenso de intervenciones en los centros educativos de la ciudad de La Banda, reafirmando el compromiso del municipio con la educación emocional y la prevención primaria, bajo la visión del intendente Ing. Roger Nediani de construir una ciudad más segura y consciente.

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