Caos en Añatuya: un policía resultó herido tras intentar frenar una pelea

El efectivo fue agredido con golpes en el rostro cuando intervenía en una gresca entre jóvenes en inmediaciones del Parque Temático.

Hoy 15:16

Lo que comenzó como una pelea callejera entre jóvenes terminó con un efectivo de la Departamental 13 lesionado y un detenido de 25 años. El agresor le propinó dos certeros golpes de puño en el rostro al oficial que intentaba calmar los ánimos.

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Cerca de las 8:00 de la mañana de este domingo, la intersección de Av. 25 de Mayo y Wofcy se convirtió en un escenario de violencia. Alertados por transeúntes, los uniformados llegaron al lugar para disuadir una riña grupal. Sin embargo, al intervenir para separar a los protagonistas, la violencia se giró contra la ley.

Un joven residente del barrio Las Malvinas reaccionó de la peor manera: atacó al personal policial con golpes directos al ojo derecho y al labio superior. Mientras el agresor era reducido, el resto de los involucrados aprovechó la confusión para darse a la fuga. El fiscal Dr. Guillermo Farías ordenó la inmediata detención del atacante.