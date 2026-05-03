Urano en Géminis transformará la vida de varios signos del zodiaco

A partir del 26 de abril de 2026, Urano inicia su tránsito por Géminis, generando transformaciones significativas en la comunicación y relaciones de los signos del zodiaco hasta 2033.

Hoy 15:42

Desde el 26 de abril de 2026, el tránsito de Urano en Géminis marcará uno de los episodios más intensos en la astrología contemporánea. Este planeta, relacionado con lo inesperado, la innovación y cambios drásticos, dará inicio a un ciclo que se extenderá hasta 2033, prometiendo alterar la forma en que los individuos se comunican y relacionan.

Durante este período, el horóscopo anticipa una serie de transformaciones profundas, donde las estructuras existentes se verán desafiadas, abriendo paso a nuevas formas de vivir. Es importante señalar que la intensidad de estos cambios variará entre los signos del zodiaco, siendo algunos más afectados que otros.

El signo que experimentará el mayor impacto será Géminis. Con Urano transitando su signo, los nativos de Géminis enfrentarán una revolución total en su identidad. Esto podría incluir cambios en su trayectoria profesional, alteraciones en su imagen personal o decisiones sorprendentes que afecten a su entorno.

Por su parte, Sagitario, al ser el signo opuesto a Géminis, sentirá el efecto de este tránsito principalmente en sus relaciones personales. Este signo podría vivir rupturas significativas, nuevos comienzos y vínculos que transformarán su manera de amar.

En el ámbito profesional, Virgo se verá impulsado por Urano a tomar decisiones inesperadas. Desde renuncias hasta la formulación de nuevos proyectos, será un periodo que requerirá que Virgo salga de su zona de confort y se aventure hacia lo desconocido.

Finalmente, Piscis experimentará cambios en su entorno emocional y familiar. Mudanzas, ajustes en el hogar y redefiniciones personales marcarán este proceso, donde será crucial que Piscis reconstruya su base emocional desde un enfoque más auténtico.

Urano, conocido como el planeta de las revoluciones internas, traerá consigo rápidos cambios y nuevas ideas. Este tránsito representa una oportunidad para que los signos del zodiaco se liberen de estructuras obsoletas y abracen lo nuevo, transformando así su vida de manera irrevocable.