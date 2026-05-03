Sturzenegger defendió el rumbo económico y cuestionó las recetas tradicionales: “Generan un círculo vicioso”

El ministro de Desregulación respaldó las medidas del Gobierno y planteó que la clave es mejorar la productividad, atraer inversiones y abrir la economía.

Hoy 16:28

En un contexto en el que el Gobierno nacional busca poner el eje en la gestión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar el rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei y marcó diferencias con las políticas aplicadas en el pasado.

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A través de un extenso mensaje en redes sociales, el funcionario retomó el concepto de la “restricción externa”, una teoría clásica de la economía argentina que vincula los límites al crecimiento con la escasez de divisas. En ese marco, cuestionó las herramientas históricas como la devaluación o el cierre de importaciones, al considerar que terminan generando efectos contraproducentes.

“Cuanto más te cerrás, menos competitivo sos”, afirmó, al explicar que este tipo de medidas impactan directamente en los costos de producción. Como ejemplo, mencionó sectores como el de la maquinaria agrícola, donde los insumos encarecidos afectan la competitividad.

En contraposición, Sturzenegger destacó que el actual Gobierno propone un enfoque distinto: impulsar la productividad como motor del crecimiento. Según señaló, el objetivo es que los salarios en Argentina puedan acercarse a los de países desarrollados. “No queremos salarios de Haití, sino de Japón y Polonia”, expresó.

Otro de los pilares del plan, indicó, es recuperar la confianza de los mercados a través del cumplimiento de los compromisos de deuda, un factor que consideró esencial para atraer inversiones. En esa línea, defendió también la apertura económica y la integración internacional como herramientas para ampliar exportaciones y reducir costos.

Para la gestión de Milei, esta estrategia apunta a desarmar los condicionantes estructurales de la economía argentina y sentar las bases de un crecimiento sostenido, diferenciándose —según remarcan desde el oficialismo— de los modelos aplicados en etapas anteriores.