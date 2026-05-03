Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 20º
X
WhatsApp

El Hospital de Loreto fortalece la donación voluntaria de sangre tras nueva resolución nacional

Se impulsan acciones de promoción comunitaria, educación sanitaria y articulación con distintos sectores para fortalecer el acceso a sangre segura en la región

Hoy 17:32

Desde el Servicio de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Loreto se informó a la comunidad sobre los alcances de la reciente Resolución 536/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, una normativa que viene a reforzar y actualizar el sistema de sangre en todo el país, en consonancia con la Ley 22.990.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, el responsable del servicio, el Tec. Juan Torressi, destacó la importancia de esta medida al señalar: “Esta resolución viene a consolidar un modelo basado en la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre. Es un paso fundamental para garantizar que todos los pacientes puedan acceder en tiempo y forma a un recurso tan esencial como la sangre, con los máximos estándares de calidad y seguridad”.

Asimismo, explicó que uno de los ejes centrales de la normativa es dejar atrás el sistema de donantes de reposición para avanzar hacia un esquema planificado, sustentado en la participación activa de la comunidad. “La sangre no se puede fabricar, depende exclusivamente de la solidaridad de las personas. Por eso es clave generar conciencia y promover la donación voluntaria como un hábito”, agregó.

Desde el servicio, que depende del Hospital de Loreto bajo la dirección del doctor Juan Tapia Villa, se remarcó que se trabaja de manera permanente para garantizar procesos transfusionales seguros, cuidando tanto a los donantes como a los pacientes. Además, se impulsan acciones de promoción comunitaria, educación sanitaria y articulación con distintos sectores para fortalecer el acceso a sangre segura en la región.

Finalmente, Torresi renovó la invitación a la comunidad: “Donar sangre es un acto solidario que salva vidas. Invitamos a todos los vecinos a sumarse y ser parte de este compromiso colectivo que nos involucra a todos”.

TEMAS Loreto

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colapinto volvió a brillar y cerró un fin de semana inolvidable en la Fórmula 1 con un octavo puesto en el GP de Miami
  2. 2. Mitre lo cerró mejor y volvió al triunfo en el 8 de Abril ante Acassuso por la Primera Nacional
  3. 3. El gesto del Changuito Zeballos hacia los hinchas de Central Córdoba que encendió la polémica: ¿gastada o folclore?
  4. 4. Irrumpió con cuchillos en una fiesta, amenazó a todos y desató un caos en Añatuya
  5. 5. “Se hizo justicia”: habló la madre de Fernando Báez Sosa tras el fallo de la Corte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT