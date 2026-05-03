El Hospital de Loreto fortalece la donación voluntaria de sangre tras nueva resolución nacional

Se impulsan acciones de promoción comunitaria, educación sanitaria y articulación con distintos sectores para fortalecer el acceso a sangre segura en la región

Hoy 17:32

Desde el Servicio de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Loreto se informó a la comunidad sobre los alcances de la reciente Resolución 536/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, una normativa que viene a reforzar y actualizar el sistema de sangre en todo el país, en consonancia con la Ley 22.990.

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En este sentido, el responsable del servicio, el Tec. Juan Torressi, destacó la importancia de esta medida al señalar: “Esta resolución viene a consolidar un modelo basado en la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre. Es un paso fundamental para garantizar que todos los pacientes puedan acceder en tiempo y forma a un recurso tan esencial como la sangre, con los máximos estándares de calidad y seguridad”.

Asimismo, explicó que uno de los ejes centrales de la normativa es dejar atrás el sistema de donantes de reposición para avanzar hacia un esquema planificado, sustentado en la participación activa de la comunidad. “La sangre no se puede fabricar, depende exclusivamente de la solidaridad de las personas. Por eso es clave generar conciencia y promover la donación voluntaria como un hábito”, agregó.

Desde el servicio, que depende del Hospital de Loreto bajo la dirección del doctor Juan Tapia Villa, se remarcó que se trabaja de manera permanente para garantizar procesos transfusionales seguros, cuidando tanto a los donantes como a los pacientes. Además, se impulsan acciones de promoción comunitaria, educación sanitaria y articulación con distintos sectores para fortalecer el acceso a sangre segura en la región.

Finalmente, Torresi renovó la invitación a la comunidad: “Donar sangre es un acto solidario que salva vidas. Invitamos a todos los vecinos a sumarse y ser parte de este compromiso colectivo que nos involucra a todos”.