Gimnasia goleó a Argentinos en La Plata y quedó sexto en su zona

El Lobo festejó por 2 a 0 ante el Bicho en el Bosque en la última presentación de la fase regular del Apertura.

Hoy 18:33

Gimnasia La Plata consiguió un triunfo clave ante Argentinos Juniors por 2-0 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la restante novena fecha del Torneo Apertura 2026, y aseguró su clasificación a la instancia final del campeonato.

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El equipo platense logró imponerse en casa con los goles de Marcelo Torres e Ignacio “Nacho” Fernández, en una victoria que le permitió cerrar la fase regular dentro de los puestos de clasificación.

Con este resultado, el Lobo avanzó a los playoffs en el sexto puesto y ahora deberá visitar a Vélez en los octavos de final, donde buscará meterse entre los ocho mejores del certamen.

Por su parte, Argentinos Juniors, pese a la derrota, ya tenía asegurado su lugar en la instancia decisiva. El equipo dirigido por Nicolás Diez terminó en el tercer puesto y jugará como local ante Lanús.

De esta manera, ambos equipos ya conocen su camino en la próxima fase del Torneo Apertura, con cruces exigentes y la ilusión de seguir avanzando en los playoffs.