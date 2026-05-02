Rosario Central cerró la fase regular con un empate ante Tigre que se quedó sin chances

El Canalla, que ya estaba clasificado, igualó 1 a 1 ante el Matador en el Gigante de Arroyito. La visita terminó su participación en el Apertura.

Hoy 18:40

Rosario Central igualó 1-1 con Tigre este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido cargado de emoción y con un cierre caliente entre ambos planteles.

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El equipo local se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo con un gol del defensor Alexis Soto, mientras que David Romero marcó la igualdad para la visita a los 36 del complemento.

Con este resultado, Rosario Central aseguró su clasificación a los playoffs en el cuarto lugar, con 28 puntos, y ahora deberá enfrentar a Independiente en los octavos de final. Por su parte, Tigre, dirigido por Diego Dabove, terminó décimo con 20 unidades, a solo un punto de ingresar entre los ocho mejores.

El partido tuvo un final cargado de tensión. En el quinto y último minuto de descuento, Jabes Saralegui le cometió una dura infracción a Giovanni Cantizano cuando era último hombre, fue expulsado y se desató una pelea entre jugadores de ambos equipos, aunque la situación se calmó rápidamente.

En el desarrollo del juego, Central tuvo la primera llegada a los 9 minutos, con un remate de Luis Segovia desde el borde del área que se fue por arriba. Luego, a los 29, Cantizano apareció por izquierda tras un pase largo de Soto, pero definió desviado.

La apertura del marcador llegó a los 37 minutos. Un tiro libre desde la izquierda fue peinado por Carlos Quintana y la pelota le quedó a Alexis Soto, quien apareció libre en el segundo palo e improvisó una volea que superó a Felipe Zenobio para el 1-0.

Tigre tuvo su primera chance clara en el descuento del primer tiempo, cuando Santiago López quedó mano a mano con Jorge Broun tras una presión alta, pero definió al medio. En la continuidad, Tiago Serrago capturó el rebote, aunque Soto alcanzó a bloquear el disparo cerca de la línea.

En el complemento, el Canalla arrancó mejor y estuvo cerca del segundo a los 9 minutos, con una gran jugada colectiva por derecha que terminó en un remate potente de Cantizano contra el travesaño.

La visita respondió con el correr de los minutos y empezó a exigir a Broun. A los 30, un tiro libre desde la derecha derivó en una volea de Nahuel Banegas, que obligó al arquero de Central a una gran reacción con la mano izquierda.

Seis minutos más tarde llegó el empate: David Romero aprovechó un rebote dentro del área, amagó y definió bajo y cruzado para poner el 1-1.

El cierre fue intenso. Romero tuvo otra chance clara a los 41, pero su remate de primera se fue apenas ancho. Luego, Alan Barrionuevo conectó de cabeza y volvió a exigir a Broun, que respondió con otra tapada importante.

En tiempo de descuento, Cantizano probó desde la puerta del área con un tiro bajo que Zenobio logró controlar. Así se consumó un empate con sensaciones encontradas: Central celebró la clasificación, mientras que Tigre quedó con la bronca de haber estado muy cerca de meterse en la pelea por el título.