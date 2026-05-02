Sarmiento no levanta cabeza: cayó ante Defensores de Vilelas en La Banda y sigue sin poder ganar

El Profe perdió por 2-1 como local y se hunde en la Zona 2 del Torneo Federal A.

Hoy 18:59

Sarmiento de La Banda volvió a sufrir un duro golpe como local. El Profe perdió por 2-1 ante Defensores de Vilelas de Chaco en el estadio Ciudad de La Banda, por la Zona 2 del Torneo Federal A, y profundizó su complicado presente en el certamen.

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La visita golpeó primero a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Joaquín Acevedo marcó el 1-0 para el elenco chaqueño y obligó a Sarmiento a correr desde atrás en casa.

La reacción del equipo bandeño llegó apenas iniciado el complemento. Al minuto del segundo tiempo, Israel Roldán apareció para convertir el empate y devolverle algo de ilusión al pueblo sarmientista.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 16 minutos del complemento, Gustavo Carballo volvió a poner en ventaja a Defensores de Vilelas, que supo aprovechar su momento y terminó llevándose un triunfo clave desde La Banda.

El pitazo final decretó otra durísima derrota de Sarmiento, que volvió a decepcionar a su gente y sigue sin poder encontrar el rumbo en el campeonato.

Con este resultado, el Profe continúa último en la Zona 2, con apenas 3 puntos sobre 18 en juego, producto de tres empates y tres derrotas.

En la próxima fecha, Sarmiento de La Banda tendrá una parada exigente: visitará a San Martín de Formosa, uno de los equipos que se ubica en la cima de la zona, con la obligación de reaccionar para empezar a salir del fondo.