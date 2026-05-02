Belgrano goleó a Sarmiento en Córdoba y culminó sexto en su grupo

El Pirata, ya clasificado, se impuso por 4 a 0 ante el Verde en el cierre de la fase regular del Apertura.

Hoy 18:46

Belgrano cerró la fase regular con una contundente victoria por 4-0 ante Sarmiento, en el estadio Julio César Villagra, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski tuvo una tarde redonda en Córdoba y consiguió la clasificación a los playoffs en el quinto lugar de la Zona B, con 26 puntos. De esta manera, deberá enfrentar como visitante a Talleres de Córdoba en los octavos de final, en una nueva edición del clásico cordobés.

Los goles del Pirata fueron convertidos por Francisco González Metilli, Lucas Suárez en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián. En tanto, Sarmiento terminó undécimo, con 19 unidades, y quedó sin chances de avanzar a la próxima ronda.

La primera llegada clara del partido fue para el local a los 33 minutos del primer tiempo, con un remate de González Metilli desde el sector derecho del área, que salió fuerte pero al medio y fue controlado por Javier Burrai.

Tres minutos más tarde llegó la apertura del marcador. Tras un pase largo por izquierda, Lucas Passerini prolongó de cabeza y dejó avanzar a González Metilli, quien quedó mano a mano y definió suave al segundo palo para poner el 1-0.

Antes del descanso, Belgrano volvió a golpear. A los 42 minutos, Emiliano Rigoni desequilibró por derecha, llegó hasta el fondo y envió un centro atrás al primer palo. En su intento por despejar, Lucas Suárez terminó llevándose la pelota por delante y marcó en contra de su propio arco.

En el complemento, el Pirata mantuvo la intensidad y rápidamente amplió la diferencia. A los 9 minutos, Adrián Sánchez recibió de espaldas cerca del área y abrió hacia la izquierda para la aparición de Ramiro Hernandes, quien encaró a Burrai y definió lejos del achique del arquero.

La goleada quedó sentenciada a los 41 minutos del segundo tiempo, otra vez con un ataque por izquierda. Un pase filtrado encontró a Ramiro Tulián, que ganó dentro del área y sacó una definición alta y potente para sellar el 4-0 final.

Con autoridad y eficacia, Belgrano se metió en los octavos del Torneo Apertura y ahora tendrá por delante un desafío especial: visitar a Talleres en un clásico cordobés que promete máxima tensión.