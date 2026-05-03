Extraditan a “Pequeño J” por el triple crimen narco: llega a Ezeiza bajo fuerte custodia

El acusado será trasladado por la Policía Federal y quedará a disposición de la Justicia de Morón. Está señalado como parte de una organización vinculada a un brutal asesinato de tres mujeres.

Hoy 18:07

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, será extraditado este lunes a la Argentina en el marco de una causa que investiga un violento triple crimen ligado al narcotráfico. El imputado arribará por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se desplegará un importante operativo de seguridad.

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El procedimiento estará a cargo de la Policía Federal Argentina, a través de su División Fugitivos y Extradiciones, que será responsable del traslado y custodia del acusado desde su ingreso al país.

Una vez en territorio argentino, Valverde Victoriano quedará detenido y será puesto a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, quien tiene previsto tomarle declaración indagatoria el martes.

Según la investigación, “Pequeño J” integraría una organización criminal vinculada al narcotráfico que habría actuado con el objetivo de recuperar droga supuestamente robada. En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025 se produjo el secuestro y asesinato de tres mujeres en un episodio de extrema violencia.

Las víctimas —Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi— habrían sido privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas y torturadas antes de ser asesinadas, de acuerdo a la causa judicial.

La extradición del acusado representa un avance clave en la investigación, que busca determinar el rol de cada uno de los involucrados en uno de los hechos más impactantes vinculados al crimen organizado en los últimos tiempos.

Ahora, la atención estará centrada en la indagatoria, donde se espera que la Justicia profundice en la reconstrucción del caso y avance en la determinación de responsabilidades.