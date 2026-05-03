Javier Alonso redobló críticas a Bullrich y defendió la política de seguridad bonaerense

El ministro apuntó contra la exfuncionaria nacional, cuestionó sus dichos tras el robo en La Plata y aseguró que existe una intencionalidad política detrás de las críticas.

Hoy 16:34

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, volvió a cargar contra la senadora Patricia Bullrich y centró sus declaraciones en desacreditar los cuestionamientos surgidos tras el violento robo a un niño de 12 años en La Plata.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista radial, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof aseguró que los dichos de Bullrich no responden a una preocupación genuina por la seguridad, sino a una estrategia política en un contexto de caída en la imagen del Gobierno nacional. “Está nerviosa”, afirmó, al tiempo que consideró que se intenta instalar un clima de crisis.

Alonso sostuvo que las críticas forman parte de una maniobra para desviar la atención y cuestionó lo que definió como “política del espectáculo”, en referencia a las intervenciones en redes sociales. En ese sentido, remarcó que el abordaje de la inseguridad debe ser serio y basado en la gestión.

El ministro también defendió el trabajo de la cartera bonaerense y aseguró que la provincia alcanzó el año pasado el nivel más bajo de homicidios en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. Si bien reconoció la gravedad de cada hecho delictivo, subrayó que existe una política sostenida de prevención y patrullaje en coordinación con los municipios.

En relación al despliegue policial, destacó que los operativos permiten recorrer gran parte de las calles en lapsos de pocas horas, lo que implica un esfuerzo constante en recursos, incluso frente al aumento de costos como el combustible.

Además, Alonso cuestionó la falta de acompañamiento por parte del Gobierno nacional y sostuvo que no se destinan fondos suficientes para fortalecer la seguridad en la provincia, lo que —según planteó— marca una diferencia en las prioridades de gestión.

Sobre el caso que desató la polémica, el funcionario insistió en que no se debe utilizar el dolor de las víctimas con fines políticos y remarcó que el rol del ministerio es colaborar en la investigación, mientras que la aplicación de sanciones corresponde a la Justicia.

Finalmente, fue contundente al referirse a las críticas de Bullrich, al considerarlas parte de una “campaña sucia”. “Tienen que dejar el show, dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio”, concluyó, reafirmando su postura en medio del cruce político.