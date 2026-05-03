Estados Unidos ratificó el bloqueo a Irán y profundizó su estrategia de “máxima presión”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió las sanciones económicas como parte de un plan coordinado con Israel y aseguró que ya impactan en la capacidad financiera del régimen iraní.

Hoy 16:42

El gobierno de Estados Unidos confirmó que mantendrá el bloqueo económico contra Irán, en medio de la creciente tensión geopolítica iniciada a fines de febrero. La postura fue ratificada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió la estrategia de “máxima presión” impulsada durante la administración de Donald Trump.

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En sus declaraciones, el funcionario explicó que las sanciones económicas forman parte de un enfoque integral, que se articula con acciones militares desarrolladas en coordinación con Israel. En ese marco, describió la política de “Furia Económica” como un complemento clave de las operaciones en el terreno, pese a que rige un alto el fuego desde el 8 de abril.

Bessent aseguró que las medidas ya están teniendo un fuerte impacto sobre el gobierno iraní, debilitando su capacidad de financiamiento interno. Según sostuvo, las restricciones buscan limitar el acceso a recursos estratégicos y afectar estructuras clave del poder.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos informó que se intensificaron los controles sobre el tránsito marítimo en la región, con el bloqueo de decenas de buques vinculados al comercio iraní. Además, detallaron que se reforzaron las tareas de rastreo de activos en el exterior para cortar el flujo de fondos hacia organismos como la Guardia Revolucionaria.

El funcionario estadounidense remarcó que la presión se mantendrá hasta que se restablezcan las condiciones previas en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de energía. En esa zona, Irán había restringido la circulación de embarcaciones no aliadas, lo que incrementó la tensión internacional.

De esta manera, Washington reafirma su postura de endurecer las sanciones como herramienta central de su política exterior, en un escenario marcado por la fragilidad del equilibrio en Medio Oriente.