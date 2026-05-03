Video | Cuenta regresiva para Airbag en Santiago del Estero: comenzó el armado del escenario

La banda se presentará el 9 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades y ya se realizan los preparativos para el show que genera gran expectativa entre los fanáticos.

Hoy 15:13

Santiago del Estero ya vive la cuenta regresiva para la llegada de Airbag, una de las bandas más convocantes del rock argentino actual, que se presentará el próximo 9 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

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En ese marco, comenzaron los trabajos de armado del escenario en el sector del estacionamiento del estadio, ubicado al margen de la Costanera Diego Armando Maradona y del río Dulce, entre el propio estadio y el paseo de food trucks. La estructura ya empezó a tomar forma de cara a un espectáculo que promete una importante convocatoria.

La expectativa entre los fanáticos crece a medida que se acerca la fecha del show, que forma parte de la gira de la banda por distintas ciudades del país.

En paralelo, Guido Sardelli, integrante de Airbag, generó aún más entusiasmo al publicar en sus redes sociales el mensaje: “Nos vemos en Santiago”, lo que rápidamente se viralizó entre los seguidores.

Con los preparativos en marcha y la ansiedad en aumento, Santiago del Estero se encamina a recibir un show que promete una noche de rock, masividad y una puesta en escena de gran nivel.