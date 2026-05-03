VIDEO | Colapinto tuvo una largada electrizante en Miami y zafó de una sanción tras un roce con Hamilton

El piloto argentino aprovechó un trompo de Max Verstappen para avanzar hasta el sexto lugar en el inicio del Gran Premio de Miami.

Hoy 14:42

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tuvo una largada cargada de tensión y con Franco Colapinto como uno de los protagonistas. El piloto argentino de Alpine logró avanzar del octavo al sexto puesto en los primeros metros, favorecido por un trompo de Max Verstappen.

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El tetracampeón de la Máxima vivió un inicio complicado y estuvo cerca de sufrir un incidente mayor. Aunque pudo continuar en carrera, perdió algunas posiciones y abrió la posibilidad para que Colapinto escalara en el clasificador, pese a que no había tenido una gran largada.

En ese arranque frenético, el pilarense también mantuvo un duelo directo con Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, quien intentó superarlo. En la maniobra hubo un roce y Colapinto defendió la posición al límite, dejando sin pista al británico.

La situación fue revisada por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), ya que podía interpretarse como una maniobra antirreglamentaria. Sin embargo, finalmente las autoridades decidieron no sancionar al argentino.

Más tarde, Hamilton logró superar a Colapinto, y en la sexta vuelta Verstappen también recuperó terreno para pasar al piloto de Alpine.

El comienzo caótico de la carrera no terminó allí. En la sexta vuelta debió ingresar el auto de seguridad tras un fuerte choque de Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, con Liam Lawson, de RB. El monoplaza del francés terminó contra el muro y los daños le impidieron continuar.

En ese mismo giro, Isack Hadjar también quedó fuera de competencia. El piloto había largado desde el pitlane por una penalización vinculada a una irregularidad en la tabla del suelo de su Red Bull, que sobresalía dos milímetros de la medida reglamentaria, y chocó solo apenas iniciada la competencia.

Así, el inicio del Gran Premio de Miami dejó acción, incidentes y una buena señal para Colapinto, que volvió a mostrarse competitivo en una carrera exigente y marcada por el caos desde la largada.