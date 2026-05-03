Automovilista alcoholizado provoca accidente con motociclista en Jujuy

Un grave accidente en San Pedro, Jujuy, dejó a una motociclista de 27 años con fracturas en sus extremidades tras ser embestida por un automovilista en estado de ebriedad.

Hoy 14:19

En un incidente vial grave ocurrido en San Pedro, Jujuy, un automovilista de 64 años, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y chocó frontalmente contra una motociclista de 27 años.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 2 de la mañana en la avenida Del Trabajador, cerca de una garita en el barrio Eva Perón.

El conductor, al manejar un Fiat Siena en dirección de La Esperanza a San Pedro, invadió el carril contrario, impactando de lleno con la motocicleta de 110 cc que circulaba en ese momento.

El personal del Same llegó rápidamente al lugar del accidente para asistir a la joven, quien fue trasladada al hospital Guillermo Paterson debido a las fracturas en sus extremidades inferiores y superiores.

El automovilista, a pesar de no sufrir lesiones, fue sometido a una prueba de alcoholemia, que resultó positiva con 0.50 g/l de alcohol en sangre, confirmando su estado de ebriedad al momento del incidente.

Las autoridades de Criminalística llevaron a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del choque, mientras que tanto la motocicleta como el automóvil fueron secuestrados de manera preventiva.

Las investigaciones y actuaciones complementarias se encuentran en manos de la Seccional 48°, bajo la supervisión del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.