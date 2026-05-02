Sarmiento va por su primera victoria en el Federal A ante Defensores de Vilelas

El Profe recibe este domingo desde las 16.30 en La Banda al conjunto chaqueño, con la necesidad de sumar de a tres para salir del fondo de la Zona 2.

Hoy 08:00

Sarmiento de La Banda buscará este domingo su primer triunfo en el Torneo Federal A cuando reciba a Defensores de Puerto Vilelas, por la fecha 7 de la Zona 2.

El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio “Ciudad de La Banda”, donde el equipo santiagueño intentará hacerse fuerte para cortar la racha sin victorias.

Urgido por sumar

El Profe llega a este compromiso en una situación comprometida: aún no ganó en el certamen, se ubica en el último lugar de la tabla y viene de empatar como visitante ante Bartolomé Mitre en Misiones.

Por su parte, el conjunto chaqueño tampoco atraviesa su mejor momento. En la fecha pasada cayó como local frente al líder Juventud Antoniana de Salta y se encuentra antepenúltimo con 7 puntos.

Datos del partido

Partido: Sarmiento (La Banda) vs. Defensores de Vilelas (Resistencia)

Sarmiento (La Banda) vs. Defensores de Vilelas (Resistencia) Fecha: 03/05/2026

03/05/2026 Hora: 16:30

16:30 Estadio: Ciudad de La Banda

Árbitros:

Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero (Salta)

Ramón Federico Guaymas Tornero (Salta) Asistente 1: Luciano Agustín Díaz (Salta)

Luciano Agustín Díaz (Salta) Asistente 2: Walter Augusto Cardozo (Jujuy)

Walter Augusto Cardozo (Jujuy) Cuarto árbitro: Diego Pablo Ocampo (Salta)

Un duelo clave en el fondo

El choque será determinante para ambos equipos, que necesitan sumar para salir de la parte baja de la tabla.

En ese contexto, Sarmiento intentará aprovechar la localía y dar el golpe que le permita empezar a cambiar su presente en el torneo.