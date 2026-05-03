Nediani impulsa mejoras y modernización en el Cine Teatro Renzi

Incorporaron tecnología, calefacción y mejoras clave para modernizar uno de los espacios culturales más emblemáticos de La Banda.

Hoy 14:38

En la mañana del jueves, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó una jornada de fortalecimiento en el Cine Teatro Renzi, donde se incorporaron nuevos insumos, equipamiento e indumentaria destinados a optimizar el funcionamiento del espacio cultural. Estuvo acompañado por el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, y el director del cine, Ricardo Aranda.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó la importancia de continuar invirtiendo en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de brindar un servicio de mayor calidad a los vecinos.

En este marco, se concretó la incorporación de una nueva pantalla, mejoras en el sistema de iluminación, equipos de sonido, micrófono inalámbrico, intercomunicadores, herramientas de trabajo y diversos elementos técnicos que permiten optimizar las tareas diarias del personal.

Asimismo, se sumaron calefactores, teniendo en cuenta la proximidad de la temporada otoño-invierno, buscando garantizar mayor comodidad para quienes asisten a las funciones y actividades que allí se desarrollan.

El intendente remarcó que el Cine Teatro Renzi no solo es un espacio de proyección cinematográfica, sino también un punto de encuentro cultural donde se realizan actividades de teatro, danza y música, fortaleciendo la identidad cultural de la ciudad.

Además, destacó que el cine mantiene precios accesibles para el público y continúa promoviendo el cine nacional a través del convenio con el INCAA, acercando producciones argentinas a toda la comunidad.

Finalmente, desde el municipio reafirmaron el compromiso de seguir acompañando y potenciando los espacios culturales, incorporando tecnología y mejoras que permitan garantizar propuestas de calidad para todos los vecinos de La Banda.