Tragedia en la Ruta 92: un joven murió tras un violento vuelco

Perdió el control del auto, fue despedido del vehículo y falleció en el acto cerca de Vilelas.

Hoy 13:32

Un trágico accidente vial ocurrido en la mañana del domingo sobre la Ruta 92 dejó como saldo la muerte de un joven oriundo de la provincia de Córdoba.

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El siniestro tuvo lugar a unos 10 kilómetros de la localidad de Vilelas, en el departamento Juan Felipe Ibarra, cuando la víctima se desplazaba en su vehículo en dirección a Quimilí.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el conductor perdió el control del automóvil, que terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el joven fue despedido del rodado y falleció prácticamente en el acto. Hasta el momento, se desconocían las causas que provocaron el accidente.

Personal del hospital de Vilelas acudió rápidamente al lugar, aunque solo pudo constatar el deceso. En paralelo, efectivos de la División Criminalística de la Policía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12 de Quimilí trabajaron en la escena para determinar con precisión las circunstancias del hecho.