Feriado por el Día del Trabajador: viajaron 1,1 millones de turistas y gastaron $235.000 millones

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un panorama de actividad turística más moderada, con señales claras de desaceleración en el consumo, pese a un nivel de movimiento que se mantuvo significativo en todo el país.

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Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.066.464 turistas se movilizaron durante el feriado, generando un impacto económico de $235.008 millones en rubros como gastronomía, alojamiento, transporte, recreación y compras. Sin embargo, la composición del gasto mostró un cambio relevante: hubo mayor concentración en consumos básicos y menor participación de actividades recreativas.

El desempeño del fin de semana se vio afectado por una combinación de factores, entre ellos la menor duración del feriado respecto de 2025 —cuando había sido de cuatro días— y un contexto económico que continúa condicionando el poder de gasto de los hogares. En ese marco, la cantidad de viajeros registró una caída del 8% interanual, aunque al comparar con 2023 —también con tres días de descanso— el movimiento creció un 16%, lo que muestra que la actividad se mantiene activa, pero con menor intensidad.

Uno de los datos más relevantes fue el comportamiento del gasto. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $110.181, lo que implicó una baja real del 1,6% frente al año anterior, reflejando un consumo más contenido y selectivo. A su vez, el gasto total real del fin de semana fue 32,9% inferior al de 2025, en un contexto donde el turismo se adapta a presupuestos más ajustados.