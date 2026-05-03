Messi fue al Gran Premio de Miami para apoyar a Franco Colapinto: “Vine a saludarlo”

El capitán argentino asistió al circuito junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, recorrió el paddock de la Fórmula 1 y acompañó de cerca la previa de la carrera en la que Colapinto largará octavo.

Hoy 13:16

Lionel Messi dijo presente en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para vivir de cerca una jornada especial para el deporte argentino: la participación de Franco Colapinto, quien largará desde la octava posición con el Alpine F1 Team.

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El capitán de la Selección Argentina y figura del Inter Miami llegó al Autódromo Internacional de Miami acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una escena que rápidamente captó la atención de los fanáticos y de las cámaras.

La presencia de Messi marcó un verdadero cruce de mundos entre el fútbol y el automovilismo. El rosarino cambió por un rato el césped por el asfalto y recorrió el paddock, saludó a pilotos y miembros de los equipos, y se mostró muy cerca del ambiente de la Fórmula 1.

Uno de los momentos más comentados fue cuando el “10” se subió a un monoplaza de Mercedes, perteneciente a Kimi Antonelli, una postal que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Los hijos de Messi también fueron protagonistas de la jornada: se mostraron con camisetas de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, uno de los equipos más emblemáticos de la máxima categoría.

“Estoy disfrutando esta experiencia con la familia. Vine a saludar a Franco”, expresó Messi frente a las cámaras, dejando en claro su apoyo al piloto argentino.

La visita se dio en la previa de una carrera importante para Colapinto, quien continúa dando pasos firmes en su primera temporada completa en la Fórmula 1. A los 22 años, el piloto argentino buscará aprovechar su buen lugar de partida para pelear por puntos grandes en Miami.

Para Colapinto, no fue un fin de semana más. La presencia de Messi en el circuito sumó un condimento emocional extra y reforzó el acompañamiento argentino en una etapa clave de su adaptación a la máxima categoría del automovilismo.