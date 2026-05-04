Asignaciones familiares: aumento y nuevos topes para cobrar en mayo

La ANSES fijó una suba del 3,38% y actualizó el límite de ingresos para acceder al beneficio.

Hoy 10:50

El Gobierno estableció los nuevos topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF), que paga la ANSES. Los cambios en las asignaciones familiares regirán para mayo de 2026. Tanto el nuevo techo como el monto del pago mensual suben 3,38%.

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El aumento fue formalizado mediante la resolución 111 de la ANSES, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH) que cobran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con menores de 18 años a cargo, entre otros.

El ajuste mensual en los montos, las escalas y los topes se da por la fórmula de movilidad previsional, que sigue el último dato de inflación disponible.

Así, en el quinto mes de 2026, las asignaciones familiares corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $2.896.244 bruto por mes y siempre que el ingreso total del hogar no supere los $5.792.488 (bruto). También con ese tope total, acceden a las asignaciones de pago único.

Con la actualización de 3,38% para mayo, los topes para cobrar el salario familiar y otras asignaciones de la ANSES quedaron de la siguiente manera:

Tope de ingreso del grupo familiar: $5.792.488 ,

, Tope individual de cada integrante del grupo familiar: $2.896.244.

Con el nuevo tope de ingresos y el aumento de 3,38%, los empleados en relación de dependencia con hijos hasta 18 años cobrarán por salario familiar los siguientes montos desde el próximo mes:

Ingresos familiares de hasta $1.093.852 : recibirán $70.651 por hijo;

: recibirán por hijo; Ingresos familiares de entre $1.093.852,01 y $1.604.240: cobrarán $47.658.

Ingresos familiares de entre $1.604.240,01 y $1.852.148: cobrarán $28.826.

Ingresos familiares de entre $1.852.148,01 y $5.792.488: cobrarán $14.873.

Los mismos montos y topes se aplican para la Asignación Familiar Prenatal.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar por las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:

Categorías A: $70.651 ;

; Categoría B: $47.658;

Categoría C: $28.826;

Categorías D, E, F, G y H: $14.873.

Además del salario familiar, la ANSES paga asignaciones por única vez por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, según corresponda. En mayo, tienen un tope de ingresos familiares en bruto de $5.792.488. A continuación los nuevos montos:

Nacimiento: $82.353;

Adopción: $492.366;

Matrimonio: $123.307.

Ayuda Escolar Anual: $55.672 (sin tope de ingreso familiar).

Según el cronograma de pagos confirmado de la ANSES para mayo 2026, la asignación por hijo -salario familiar- se cobrará en las siguientes fechas según terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio.