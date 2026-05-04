Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un compañero de trabajo

La causa se encuentra en etapa investigativa y se dispusieron medidas de protección para la víctima. Sucedió en Añatuya.

Hoy 08:40

Un presunto hecho de abuso sexual simple es investigado por personal policial y judicial en la ciudad de Añatuya, en el departamento General Taboada, tras la denuncia presentada por una joven de 23 años contra un compañero de trabajo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes policiales vinculadas a la causa, el episodio habría ocurrido alrededor de las 7:30 de la mañana, en un comercio de la ciudad, en el marco de la jornada laboral.

La denuncia fue formalizada al día siguiente, cerca de las 12:50, en la Comisaría de la Familia y la Mujer, donde la víctima expuso que el acusado —un hombre de 45 años— habría realizado tocamientos indebidos en sus partes íntimas sin consentimiento.

La causa fue caratulada como “abuso sexual simple” y quedó bajo la intervención de la fiscal competente, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Entre las primeras medidas adoptadas, se ordenó la implementación de herramientas de protección para la denunciante, incluyendo la instalación de una aplicación de asistencia y monitoreo en su teléfono celular.

Por el momento, no se informó la realización de examen médico, mientras que la investigación continúa en su etapa inicial. En este marco, no se descarta la adopción de nuevas medidas, y el acusado podría ser citado a sede judicial en función del avance de la causa.

Fuentes consultadas señalaron que, en este tipo de procesos, las pericias psicológicas y la toma de declaraciones testimoniales suelen ser elementos clave para el desarrollo de la investigación en el ámbito de la Justicia.